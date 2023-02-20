20 февраля 2023, 12:55
Четыре человека погибли в ДТП в Ленобласти
Столкновение двух легковых автомобилей произошло на трассе в Ленинградской области. В результате аварии погибли четыре человека, сообщило РИА «Новости».
Предварительно установлено, что от полученных травм скончался водитель Mercedes Benz. Также в ДТП погибли водитель, женщина и восьмилетний ребенок, находящиеся в салоне иномарки Saab.
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По данным «Национальной службы новостей», еще одного пассажира Saab — годовалого ребенка — доставили в реанимацию.
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