Происшествия 20 февраля 2023, 12:55 Четыре человека погибли в ДТП в Ленобласти

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Столкновение двух легковых автомобилей произошло на трассе в Ленинградской области. В результате аварии погибли четыре человека, сообщило РИА «Новости».

Предварительно установлено, что от полученных травм скончался водитель Mercedes Benz. Также в ДТП погибли водитель, женщина и восьмилетний ребенок, находящиеся в салоне иномарки Saab.

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По данным «Национальной службы новостей», еще одного пассажира Saab — годовалого ребенка — доставили в реанимацию.

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