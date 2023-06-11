11 июня 2023, 13:10
Четыре человека погибли в ДТП в Крыму
МВД: четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей под Бахчисараем в Крыму
Утром 11 июня в районе села Кочергино Бахчисарайского района столкнулись два легковых автомобиля Kia и Renault. Четыре человека погибли, сообщили в пресс-службе МВД Крыма.
В ведомстве уточнили, что Kia вылетела на полосу встречного движения.
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«В результате ДТП погибли женщина-водитель Kia, водитель и два взрослых пассажира из Renault. Также пострадали четверо несовершеннолетних, находившихся в Renault», — рассказали в пресс-службе. не уточнив состояние пострадавших.
На месте ДТП работают сотрудники полиции, обстоятельства и причины столкновения машин уточняются.
В конце мая четыре человека пострадали в массовом ДТП в Крыму. Семь автомобилей столкнулись в районе села Пионерского на автодороге Симферополь — Алушта — Ялта.
Водитель автомобиля Lexus врезался в Opel, после чего его вынесло на встречную полосу. Это и стало предварительной причиной дальнейших столкновений.
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