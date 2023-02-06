Происшествия 06 февраля 2023, 15:19 Четыре человека погибли в ДТП в Кемеровской области

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В Кузбассе случилось ДТП, жертвами которого стали четыре человека. Об этом сообщил «Царьград».

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Авария произошла накануне на 239-м километре автодороги Р-255 «Сибирь». Водитель Volkswagen Polo не справился с управлением, когда на дорогу выбежало дикое животное. Иномарка выехала на встречку, где столкнулась с грузовиком Hino Ranger. В результате все четыре человека, находившиеся в легковушке, получили смертельные травмы и скончались. Среди погибших оказались двое детей.