Происшествия 11 декабря 2023, 08:49 Четыре человека погибли в ДТП в Югре Госавтоинспекция: 4 человека погибли и 2 пострадали в ДТП в Югре Госавтоинспекция Югры / Telegram

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Водитель Kia Rio и трое его пассажиров погибли в ДТП на автодороге в Югре. Еще два человека получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Югры.

Авария произошла в 04:21 на 44-м километре трассы «Нижневартовск — Радужный» в Нижневартовском районе. По предварительным данным, 38-летний водитель УАЗа выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой. Погибшие — 24-летний водитель Kia и его пассажиры — мужчины 31 и 44 лет и 20-летний молодой человек. Никто из них в момент ДТП не был пристегнут. Пострадавшие — водитель УАЗа и его 28-летний пассажир.

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Как уточнил начальник Госавтоинспекции Нижневартовского района Виктор Андрушко, аварию спровоцировало «утомленное состояние одного из водителей». Он попросил водителей по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния в аномальные холода.