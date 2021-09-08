Четыре человека погибли в ДТП в Башкирии

В Башкирии произошла авария, унесшая жизни четырех человек. Об этом сообщил сайт mkset.ru со ссылкой на республиканскую Автоинспекцию.

ДТП случилось в минувший вторник на автодороге Уфа - Зубово - Чишмы. Столкнулись отечественные легковушки ВАЗ-2112 и LADA Granta. В результате 61-летний водитель LADA и его 47-летний пассажир погибли на месте. Также скончался 25-летний мужчина, находившийся в салоне ВАЗ. Водитель ВАЗ вместе со своим пассажиром был госпитализирован. Несмотря на усилия медиков, его не удалось спасти.