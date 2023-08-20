Происшествия 20 августа 2023, 10:34 Четыре человека погибли в ДТП в Башкирии МЧС по Башкирии сообщил о гибели четырех человек в ДТП в Уфимском районе Пресс-служба МЧС

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Авария произошла в Уфимском районе Башкирии, погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба главка регионального МЧС.

Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС

ЧП произошло на федеральной трассе Р-240, неподалеку от деревни Николаевка.

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«Столкнулись грузовой автомобиль марки „Газель“ и Lada Granta. В результате ДТП погибли четыре человека. Еще один получил травмы, его отвезли в городскую клиническую больницу в Уфе», — отметили в ведомстве.

В результате аварии движение по трассе не нарушилось, оно осуществляется в обоих направлениях.

На место ДТП прибыли средства и силы Госкомитета Башкирии по ЧС, МЧС России и другие экстренные службы.

Ведомство напомнило о необходимости соблюдения установленных правил поведения на дороге.

Ранее в ДТП в Карагандинском районе Казахстана погибли девять человек, еще одну пострадавшую экстренно доставили в больницу.