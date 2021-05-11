Четыре человека погибли в ДТП с участием легковушки и фургона в Екатеринбурге

Автомобиль ВАЗ-2113 и фургон Fiat столкнулись на кольцевой автодороге в Екатеринбурге. Легковая машина осталась без крыши. Погибли четверо, в их числе ребенок. Об этом сообщили Ura.ru со ссылкой на региональную ГИБДД.

«В автомашине „ВАЗ-2113“ находились пять человек: семья — бабушка, дедушка, мама, отец и их семилетняя дочь. Они возвращалась с дачи домой, в город Екатеринбург. В результате ДТП от полученных травм скончались — трое взрослых пассажиров „ВАЗ-2113“: мужчина 1961 года рождения, женщина 1952 года рождения, женщина 1988 года рождения. Все погибшие находились на заднем пассажирском сидении. На переднем пассажирском сидении автомашины „ВАЗ — 2113“ в автокресле находилась семилетняя девочка, медики не смогли спасти жизнь ребенка», — объяснили в пресс-службе Госавтоинспекции.

По предварительной информации, Fiat столкнулся с легковушкой, которая двигалась в попутном направлении.