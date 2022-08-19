Четыре человека погибли в ДТП с трактором в Омской области

Легковой автомобиль и трактор столкнулись на 145-м километре дороги Омск — Муромцево — Седельниково. Четыре человека погибли, сообщило издание «Город55» со ссылкой на УГИБДД по региону.

По данным телеканала «Царьград», авария могла произойти, потому что водитель легковушки не выдержал дистанцию с ехавшим впереди трактором. Источник в правоохранительных органов уточнил, что причиной ДТП также могли стать выключенные габаритные огни на прицепе трактора.

Четверо пассажиров легковой машины погибли, в том числе дети в возрасте года и 10 лет, которые ехали без специальных кресел. Водитель и еще двое детей получили травмы и попали в больницу.

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.