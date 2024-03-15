Происшествия 15 марта 2024, 13:40 Четыре человека погибли в ДТП с трактором в Башкирии

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На трассе М-7 в Башкирии произошла авария с участием трактора, четыре человека погибли. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на ГУ МЧС республики.

Утром в пятницу на автодороге столкнулись Toyota и трактор МТЗ «Беларусь». После аварии иномарка слетела с дороги и загорелась. Все четыре человека, которые были в легковушке, погибли на месте. Водителю трактора потребовалась помощь медиков. По факту ДТП начали проверку.

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