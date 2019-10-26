Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Кировом

Четверо погибших, несколько пострадавших. Таков итог столкновения, произошедшего в 140 километрах от Кирова. Дорогу не поделили микроавтобус и легковушка.

В 17:05 от дежурного врача скорой помощи поступила информация, что в Нолинском районе на 128 километре автодороги местного значения Р-179 Киров — Вятские Поляны в районе населенного пункта Среднее, в 12 километрах от города Нолинска, произошло ДТП с участием двух автомобилей», — подтвердили в МЧС региона.

По словам спасателей, на место выезжали 26 человек и восемь единиц техники. Информацию о пострадавших МЧС не комментировало.

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Между тем источник в экстренных службах рассказал, что в результате столкновения четыре человека погибли, в том числе один ребенок. Еще девять человек ранены в результате ДТП. О состоянии пострадавших официальных сообщений пока не поступало. Количество госпитализированных также пока не подтверждено.

Так им образом, на вятской автомагистрали погибли и пострадали 13 человек, в том числе один ребенок. На месте происшествия работают экстренные службы. Эксперты устанавливают причины произошедшего.