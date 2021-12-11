Четыре человека погибли в ДТП с иномаркой и грузовиком в Новгородской области

Жизни четырех человек унесло ДТП с участием Skoda Octavia и грузовика Isuzu в Новгородской области. Авария произошла неподалеку от деревни Долгий Мост, на 449-м километре трассы М10.

По данным регионального УМВД, около 07:40 водитель Skoda Octavia по неустановленной причине не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Isuzu.

От удара легковая машина и грузовик загорелись. Водитель Skoda 1990 года рождения и три его пассажира — два мужчины и женщина в возрасте от 30 до 36 лет — погибли на месте происшествия. Все погибшие являются уроженцами Крестецкого района.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, МЧС и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства и причины аварии. Прокуратура региона также начала проверку по факту случившегося. На место выехал прокурор Крестецкого района Максим Горбачев, уточнили в ведомстве.