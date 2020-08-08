Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком и Mazda под Новосибирском

Авария произошла между поселком Чистоозерное и городом Купино 8 августа, около 11:00. Водитель Hino Ranger выехал на встречку и врезался там в Mazda Premacy.

На месте погибли четыре человека из легковушки: водитель и пассажиры — 35-летний мужчина, 36-летняя женщина, шестилетний ребенок. Травмы получили 12-летняя девочка и 58-летняя женщина, которые тоже сидели в Mazda. Их госпитализировали. Водитель Hino Ranger не пострадал.

На месте ДТП работают полицейские, руководители областного ГИБДД и следственный комитет. Причины аварии выясняются.