08 августа 2020, 11:11
Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком и Mazda под Новосибирском
Грузовик и легковой автомобиль попали в ДТП в Новосибирской области. Четыре человека погибли. Об этом сообщил сайт kр.ru со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.
Авария произошла между поселком Чистоозерное и городом Купино 8 августа, около 11:00. Водитель Hino Ranger выехал на встречку и врезался там в Mazda Premacy.
На месте погибли четыре человека из легковушки: водитель и пассажиры — 35-летний мужчина, 36-летняя женщина, шестилетний ребенок. Травмы получили 12-летняя девочка и 58-летняя женщина, которые тоже сидели в Mazda. Их госпитализировали. Водитель Hino Ranger не пострадал.
На месте ДТП работают полицейские, руководители областного ГИБДД и следственный комитет. Причины аварии выясняются.