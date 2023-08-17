Происшествия 17 августа 2023, 09:53 Четыре человека погибли в ДТП с фурой в Дагестане МВД: водитель и три пассажира иномарки погибли в ДТП с фурой в Дагестане РИА «Новости»

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Водитель и трое пассажиров иномарки Honda CR-V погибли в ДТП с фурой на трассе «Кавказ» в Карабудахкентском районе Дагестана. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

По данным ведомства, авария произошла около 06:00 на 848-м километре трассы. За рулем Honda CR-V находился 54-летний мужчина.

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Он выехал на встречку, где столкнулся с фурой. Грузовиком управлял 71-летний водитель. В результате управлявший легковой машиной и трое его пассажиров погибли на месте происшествия.

Сейчас здесь работают сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства и причины произошедшего, а также личности участников ДТП устанавливаются, подчеркнули в МВД.

В Telegram-канале ведомства также опубликовали фото с места происшествия. На кадрах видно, что фура после столкновения съехала с дороги.

МВД Дагестана/Telegram / Telegram