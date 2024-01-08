Происшествия 08 января 2024, 16:47 Четыре человека погибли в ДТП с 30 машинами в Новгородской области пресс-служба УГИБДД по Новгородской области

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На трассе М-11 «Нева» в Новгородской области столкнулись около 30 автомобилей. В аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок, сообщила пресс-служба областного управления ГИБДД.

ДТП случилось в 14:45 на 526-м километре автодороги. Информация по количеству пострадавших уточняется.

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Движение в сторону Москвы оказалось перекрыто. Объезд организовали на 545-м километре с выездом на ФАД М-10 «Россия».

На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС и следственно-оперативная группа. Оперативно выехал и начальник управления ГИБДД по региону Виктор Гаврилов. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Следователи организовали проверку по факту происшествия. По предварительным данным, авария случилась из-за ухудшения погодных условий. СК даст правовую оценку действиям лиц, обязанных чистить скоростную автомагистраль от снега. Проверку проведут по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ). По ее итогам примут процессуальное решение.