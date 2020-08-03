Четыре человека погибли в ДТП под Волгоградом

Lada Granta столкнулась лоб в лоб с ВАЗ-2111. Авария произошла на участке между поселками Себрово и Сидоры. Четыре человека погибли, маленький ребенок ранен.

В ГИБДД также уточнили, что 33-летний виновник ДТП ехал в сторону рабочего поселка Даниловка и выехал на встречную полосу движения. Оба водителя погибли. За рулем ВАЗ-2111 находился мужчина 46 лет.

Также погибли два пассажира, один из которых находился в Lada, а второй — в ВАЗ-2111. Первому пассажиру было 19 лет, а второму — 34 года.

Кроме того, во второй машине находился мальчик пяти лет. Сейчас он в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации.