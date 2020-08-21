21 августа 2020, 16:24
Четыре человека погибли в ДТП под Свердловском
На 103-м километре трассы Екатеринбург - Курган в районе города Каменска-Уральского (Свердловская область) случилась смертельная авария. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
Из-за того, что водитель иномарки выбрал неверную скорость, находясь на мокрой дороге, его выбросило на встречную полосу. Там машина столкнулась с другим автомобилем.
В результате ДТП погибли четыре человека, еще четыре пострадали, трое из них — дети, их госпитализировали.