Четыре человека погибли в ДТП под Свердловском

Из-за того, что водитель иномарки выбрал неверную скорость, находясь на мокрой дороге, его выбросило на встречную полосу. Там машина столкнулась с другим автомобилем.

В результате ДТП погибли четыре человека, еще четыре пострадали, трое из них — дети, их госпитализировали.