Четыре человека погибли в ДТП под Омском

ДТП произошло в Крутинском районе Омской области на автодороге Крутинка–Китерма. В результате столкновения двух автомобилей погибли люди, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Водитель ВАЗ-2107 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с УАЗ-39625. Установлено, что мужчина был лишен водительских прав еще в 2017 году на 19 месяцев, а в 2018 году на него завели дело за вождение в нетрезвом виде. Об этом рассказала газета «Известия».

В аварии погибли четыре человека. Трое из них, водитель и два пассажира ВАЗ скончались на месте, а водитель УАЗ 1960 года рождения умер в больнице. С травмами в медучреждение доставили семь пассажиров УАЗ. Среди них были два мальчика пяти лет и два подростка 2009 и 2007 годов рождения.

По факту аварии проводится проверка. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств.