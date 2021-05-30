Четыре человека погибли в ДТП под Нижним Новгородом

Четыре человека погибли в результате столкновения трех автомобилей в городе Бор Нижегородской области. Еще трое пострадавших были госпитализированы. Двое из них дети.

Легковые автомобили столкнулись на трассе регионального значения Р159, на повороте на деревню Тайное, сообщили в региональном главке МЧС.

По данным РИА «Новости», пострадавшие дети находятся в реанимации. Состояние еще одного взрослого уточняется. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и спасатели. Устанавливаются обстоятельства и причины аварии.

Ранее два ребенка пострадали под колесами автомобиля Росгвардии в Брянской области. В районной прокуратуре сообщили, что дети ехали на электросамокате и неожиданно выскочили на перекресток улиц Комсомольская и Садовая в Новозыбкове.

Росгвардейцы ехали на зеленый сигнал светофора, когда со стороны улицы Комсомольской на проезжую часть выехали два 10-летних мальчика. Оба школьника находятся в больнице. Возбуждено уголовное дело.