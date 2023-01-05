Происшествия 05 января 2023, 15:15 Четыре человека погибли в ДТП под Курском МВД по Курской области сообщило о гибели четырех человек в ДТП с двумя легковушками Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Авария с участием автомобилей Mazda и Volvo произошла на трассе между городами Курском и Фатежом в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Иномарки столкнулись лоб в лоб на 500-м километре трассы М2 «Крым». В результате ДТП погибли четыре человека: два мужчины и две девушки.

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«Полиция ведет проверку по факту ДТП, выясняет все обстоятельства происшествия», — уточнили в ведомстве.

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Ранее 5 января смертельная авария произошла Чебоксарском районе Чувашии, на трассе между поселком Ишлеи и деревней Чиганары.

В столкновение попали автомобиль Kia Rio и рейсовый автобус Ford Transit. В результате ДТП погибла пассажирка японской легковушки и еще четыре человека пострадали.

В салоне автобуса находились 10 человек, четырем из них потребовалась медицинская помощь.