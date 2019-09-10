Четыре человека погибли в ДТП на Урале

Mazda и «газель» столкнулись утром 10 сентября на трассе в Курганской области. Четыре человека погибли. Обстоятельства ДТП выясняют эксперты.

Происшествие случилось в Шадринском районе приблизительно в 06:10 по местному времени — в Москве было 04:10. На 215 километре автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган столкнулись Mazda и «газель». Обоими автомобилями управляли местные жители, одному из которых было 56 лет, другому — 34.

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«В результате столкновения произошло возгорание автомобилей. По предварительным данным, погибли четыре человека: оба водителя транспортных средств и пассажиры автомобиля Mazda», — рассказали в региональном ГИБДД, сообщило РИА «Новости».

На месте происшествия сейчас работают сотрудники ГИБДД. Кроме того, на место аварии прибыла следственно-оперативная группа межмуниципального отдела полиции «Шадринский». Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства происшествия. О причинах ДТП сообщений пока не поступало.