Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Пермском крае

Водитель и трое пассажиров Lada погибли в ДТП на трассе Соликамск — Красновишерск в Пермском крае, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. Легковушка врезалась в МАЗ при обгоне — по предварительным данным, ее 36-летний водитель не справился с управлением.

Авария произошла в 02:30 на 20-м километре трассы. Еще одну пассажирку ВАЗа госпитализировали с тяжелыми травмами.

Кадры ДТП появились в группе «Типичный Соликамск» во «ВКонтакте». Судя по фото, столкновение было таким сильным, что Lada разорвало на две части.

Правоохранители проводят проверку по факту происшествия. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.