Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Омской области | 360°

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Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Омской области

МВД: водитель и 3 пассажира Datsun погибли в ДТП на трассе в Омской области

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Водитель и три пассажира Datsun погибли в аварии на трассе в Омской области. По предварительным данным ГУ МВД по региону, водитель не справился с управлением.

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть отдела МВД по Любинскому району в 07:30. Авария случилась на 549-м километре автодороги Тюмень — Омск. Приехавшие на место происшествия полицейские предварительно установили, что водитель двигался в направлении Омска и, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком DAF. «Волга», ехавшая следом за автомобилем Datsun, врезалась в него, несмотря на экстренное торможение.

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Водитель иномарки и его пассажиры скончались на месте, их личности устанавливаются.

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Региональное управление МВД поделилось кадрами с места трагедии.

ГУ МВД по Омской области

ГУ МВД по Омской области

«Полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия», — отметили в пресс-службе ГУ МВД по Омской области.

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