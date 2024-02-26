Происшествия 26 февраля 2024, 12:59 Четыре человека погибли в ДТП на Алтае

Читать 360tv в

На Алтае произошло крупное ДТП, в котором погибли четыре человека, а еще три получили различный травмы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД края.

На трассе столкнули две машины Toyota Corona Premio и одна Toyota Camry. Водитель одной из машин выехал на полосу встречного движения, там столкнулся с другим автомобилем, от удара они задели еще одну инормарку.

Реклама

Как добавил RT, по факту аварии начали проверку. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Авторы: