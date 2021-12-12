Четыре человека погибли в аварии во Владимирской области

Четыре человека погибли в автомобильной аварии в Гороховецком районе Владимирской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, столкнулись грузовой и легковой автомобили. В результате происшествия погибли четыре человека, которые находились в легковой машине.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области случившееся подтвердили. ДТП произошло на 149-м километре ФАД М7. Спасателям пришлось деблокировать пострадавшего. В ликвидации последствий приняли участие 12 человек и шесть единиц специальной техники. От отрядов МЧС среди них работали пять человек и две машины, передала телекомпания «Россия» во Владимирской области.

Ранее во Владимирской области автомобиль Lada улетел в кювет, в результате чего погибли два человека, один пострадал. Также в декабре рейсовый автобус влетел в автовоз в Собинском районе, пострадали пять человек.