Четыре человека погибли в аварии в Вологодской области

Две легковые машины столкнулись на трассе в Вологодской области. Погибли четыре человека, один пострадал.

Авария произошла на на 490-м километре автодороги Москва — Архангельск в Сокольском районе Вологодской области.

«Столкновение двух легковых автомобилей Subaru Impreza и ВАЗ-2114. В результате ДТП пострадали 5 человек, из них погибли четыре человека, один человек госпитализирован в Центральную районную больницу города Сокол. Детей нет», — сообщили в пресс-службе МЧС России.

Спасатели проводили деблокировку автомобилей, попавших в аварию.

Ранее стало известно о спасении четырех рыбаков, которые пропали без вести при крушении двух лодок на водохранилище в Красноярском крае. Судна столкнулись, люди упали в воду.

Одного пострадавшего и рядом с ним тело погибшего обнаружили на берегу очевидцы. Они же сообщили о случившемся в МЧС по спутниковому телефону. Спасатели и полиция прибыли на место и занялись поисками остальных пассажиров лодок. Им удалось обнаружить четверых рыбаков на островке на водохранилище.