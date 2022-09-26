Четыре человека погибли в аварии в Ярославской области | 360°

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Четыре человека погибли в аварии в Ярославской области

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Четыре человека, включая двоих детей, погибли в ДТП с грузовиком в Ярославской области. Об этом сообщил MK в Питере со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

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По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу на трассе М8 «Холмогоры», где столкнулся с грузовиком. Погибли водитель легковой машины 1982 года рождения и его пассажиры — женщина 1979 года рождения, мальчик 2008 года рождения и девочка 2014 года рождения.

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