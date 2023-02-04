04 февраля 2023, 14:58
Четыре человека погибли в аварии с грузовиком на трассе в Саратовской области
Правительство Саратовской области: в ДТП с грузовиком погибли четыре человека
Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в Балаковском районе Саратовской области. Четыре человека погибли, еще двое пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин.
ДТП произошло в 08:47 на трассе Самара — Пугачев. Большегруз Scania столкнулся с автомобилем Lada Largus. Четыре человека, которые ехали в легковушке, погибли, еще двух доставили в больницу в тяжелом состоянии.
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Министр здравоохранения региона Олег Костин пояснил в своем Telegram-канале, что автомобиль Lada Largus принадлежит Краснопартизанской районной больнице. На нем пациенты ехали в Балаково на гемодиализ для лечения хронической болезни почек.
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