Четыре человека погибли в аварии с фурой под Саратовом

Легковой автомобиль ВАЗ-2114 столкнулся с грузовой фурой на 535-м километре автодороги Нижний Новгород — Саратов около села Седовка. В результате погибли четыре человека. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на управление ГИБДД по Саратовской области.

По предварительным данным, женщина за рулем легкового автомобиля не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там она столкнулась с грузовой фурой.

В результате погиб водитель ВАЗа, пассажир и двое детей: 10-летний мальчик и семилетняя девочка.

Сейчас на месте работают дорожные инспекторы, которые выясняют все обстоятельства аварии.