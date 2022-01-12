Четыре человека погибли в аварии с автобусом в Красноярском крае 12 января. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном главке МВД.

Сообщение об аварии поступило в дежурную часть полиции в 09:15 по местному времени (05:15 по мск). Автобус столкнулся с легковой машиной около поселка Кошурниково в Курагинском районе.

В аварии погибли четыре человека, все они находились в легковом автомобиле. В автобусе находились 15 человек. Трое пассажиров попросили врачей о помощи.

В этот же день столкнулись большегруз и «Газель», который находился в собственности у ритуальной службы, в Иркутской области. Из-за ДТП погибли три человека, двоих пострадавших увезли в больницу — все они находились в «Газели», также написало РИА «Новости». Авария произошла на трассе Р-255 «Сибирь», на месте работают сотрудники дорожной полиции.