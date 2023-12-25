Происшествия 25 декабря 2023, 11:57 Четыре человека погибли в аварии на трассе в Пермском крае

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На 126 км автодороги Пермь — Екатеринбург накануне столкнулись Renault и грузовик, четыре человека погибли. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГУ МВД по Пермскому краю.

По предварительной информации, водитель легковушки не справился с управлением на зимней дороге и вылетел на встречку. Там он столкнулся с грузовиком. Водитель иномарки, 23-летняя девушка и 11-летняя девочка погибли на месте. В больнице скончалась еще одна женщина из этой машины. По факту аварии начали проверку.

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