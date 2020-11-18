18 ноября 2020, 12:34
Четыре человека погибли в аварии на трассе «Нижний Новгород — Саратов»
Четыре человека стали жертвами аварии, которая произошла на трассе «Нижний Новгород — Саратов». Участниками ДТП стали три автомобиля, сообщил телеканал «Экспресс».
Уточняется, что на 382 километре дороги столкнулись японский внедорожник, большегруз и отечественная легковая машина. Водитель и трое пассажиров автомобиля Lada скончались на месте происшествия. Их попутчик, молодой человек 1992 года рождения выжил. Скорая помощь доставила его в больницу с травмами, пишет «Пенза-пресс».
Других участников аварии после осмотра медицинскими специалистами отпустили. В настоящий момент по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.