Уточняется, что на 382 километре дороги столкнулись японский внедорожник, большегруз и отечественная легковая машина. Водитель и трое пассажиров автомобиля Lada скончались на месте происшествия. Их попутчик, молодой человек 1992 года рождения выжил. Скорая помощь доставила его в больницу с травмами, пишет «Пенза-пресс».

Других участников аварии после осмотра медицинскими специалистами отпустили. В настоящий момент по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.