Четыре пассажира катера Voyager 670 погибли при его столкновении с грузовым судном на Волге (Чебоксарское водохранилище). Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным канала, баржа направлялась из Тенеева в Коломенское, когда катер влетел в нее на большой скорости. Среди членов экипажа грузового судна пострадавших нет. Согласно информации Ura.ru, грузовое судно перевозило гипс.

Подробности уточняются, ведется расследование.