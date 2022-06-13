13 июня 2022, 07:40
Четыре человека погибли при столкновении катера с грузовым судном на Волге — СМИ
Telegram-канал «112»: 4 пассажира катера Voyager 670 погибли при столкновении с баржей в Чебоксарском водохранилище
Четыре пассажира катера Voyager 670 погибли при его столкновении с грузовым судном на Волге (Чебоксарское водохранилище). Об этом сообщил Telegram-канал «112».
По данным канала, баржа направлялась из Тенеева в Коломенское, когда катер влетел в нее на большой скорости. Среди членов экипажа грузового судна пострадавших нет. Согласно информации Ura.ru, грузовое судно перевозило гипс.
Подробности уточняются, ведется расследование.