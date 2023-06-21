21 июня 2023, 23:20
Четыре человека погибли при столкновении «Газели» с тягачом с цистерной в Тамбовской области
Четыре человека погибли в Тамбовской области в ДТП с участием грузового тягача с цистерной
Четыре человека погибли в результате столкновения грузопассажирской «Газели» с тягачом с цистерной. Авария случилась на 39 километре трассы Кариан-Токаревка, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональную полицию.
Из-за столкновения произошло возгорание авто. В результате три пассажира и водитель «Газели» погибли на месте. Шофер, находившийся за рулем тягача, в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Еще один пассажир с травмами госпитализирован. Местные СМИ уточнили, что «Газель» — это маршрутное такси.
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Обстоятельства аварии не уточняются. Прокуратура Токаревского района сообщила, что контролирует установление всех обстоятельств ДТП.
«По предварительным данным водитель грузовика с цистерной выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с „Газелью“», — сказано в сообщении регионального надзорного ведомства.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе, и о возбуждении уголовного дела, уточнили в прокуратуре.
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Прокуратура РФ
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