Происшествия 21 июня 2023, 23:20 Четыре человека погибли при столкновении «Газели» с тягачом с цистерной в Тамбовской области Четыре человека погибли в Тамбовской области в ДТП с участием грузового тягача с цистерной

Читать 360tv в

Четыре человека погибли в результате столкновения грузопассажирской «Газели» с тягачом с цистерной. Авария случилась на 39 километре трассы Кариан-Токаревка, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональную полицию.

Из-за столкновения произошло возгорание авто. В результате три пассажира и водитель «Газели» погибли на месте. Шофер, находившийся за рулем тягача, в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Еще один пассажир с травмами госпитализирован. Местные СМИ уточнили, что «Газель» — это маршрутное такси.

Реклама

Обстоятельства аварии не уточняются. Прокуратура Токаревского района сообщила, что контролирует установление всех обстоятельств ДТП.

«По предварительным данным водитель грузовика с цистерной выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с „Газелью“», — сказано в сообщении регионального надзорного ведомства.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе, и о возбуждении уголовного дела, уточнили в прокуратуре.

Ранее в Санкт-Петербурге на улице Гончарной произошло ДТП с участием 20-летней скейтбордистки и автомобиля Ford Mondeo.