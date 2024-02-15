Важное 15 февраля 2024, 12:41 Четыре человека погибли при ракетном ударе ВСУ по Белгороду Telegram-канал «112»: при ракетном ударе по Белгороду погибли 4 человека РИА «Новости»

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Жертвами ракетного удара ВСУ по Белгороду стали четыре человека, сообщил Telegram-канала «112». По информации его источника, еще семеро получили ранения.

Baza опубликовала данные о 10 пострадавших при ударе ВСУ. По предварительной информации, повреждения получили один из торговых центров на Харгоре и дома в частном секторе. Кроме того, есть прилет по стадиону школы на Спортивной улице, добавил источник Telegram-канала.

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Официально данные о погибших и пострадавших пока не подтвердили. Ранее в городе объявили ракетную опасность. Губернатор региона Вячеслав Гладков призвал находящихся дома жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами.

Прохожих он попросил спуститься в укрытие или найти безопасное место.