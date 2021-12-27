Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Улан-Удэ. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства их смерти, передал «Интерфакс».

«Во время тушения пожара внутри обнаружены тела четырех молодых людей, личности которых сейчас устанавливаются», — сообщили агентству в Следственном управлении СКР по региону.

Возгорание произошло в ночь на понедельник, 27 декабря, на втором этаже многоквартирного дома из дерева, который находится на улице Революции 1905 года.

По данным свидетелей, из квартиры, в которой находились погибшие, были слышны музыка и громкие голоса — возможно, там распивали алкоголь. Ночью компания заснула, оставив включенным электрический обогреватель, который воспламенился. О пожаре узнали соседи — они заметили дым, идущий из окна квартиры, и позвонили пожарным. Другие жильцы дома не пострадали, добавили в СУ.

Источник фото: СУ СКР по Бурятии

Сейчас уже начались необходимые экспертизы, из квартиры изъяли остатки обгоревшего обогревателя, от которого огонь перешел на другие части квартиры, и провода.