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    27 декабря 2021, 06:34

    Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Улан-Удэ

    Екатерина Боснак

    Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Улан-Удэ. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства их смерти, передал «Интерфакс».

    Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Улан-Удэ

    «Во время тушения пожара внутри обнаружены тела четырех молодых людей, личности которых сейчас устанавливаются», — сообщили агентству в Следственном управлении СКР по региону.

    Возгорание произошло в ночь на понедельник, 27 декабря, на втором этаже многоквартирного дома из дерева, который находится на улице Революции 1905 года.

    По данным свидетелей, из квартиры, в которой находились погибшие, были слышны музыка и громкие голоса — возможно, там распивали алкоголь. Ночью компания заснула, оставив включенным электрический обогреватель, который воспламенился. О пожаре узнали соседи — они заметили дым, идущий из окна квартиры, и позвонили пожарным. Другие жильцы дома не пострадали, добавили в СУ.

    Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Улан-Удэ | Изображение 1Источник фото: СУ СКР по Бурятии

    Сейчас уже начались необходимые экспертизы, из квартиры изъяли остатки обгоревшего обогревателя, от которого огонь перешел на другие части квартиры, и провода.