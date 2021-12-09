Четыре человека погибли при пожаре в Тюмени

В Тюмени произошел пожар, в результате которого погибли несколько человек. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на региональное МЧС.

По данным информагентства, в одном из нежилых деревянных домов загорелась квартира. К ликвидации возгорания привлекли 29 спасателей и девять единиц спецтехники. После тушения были обнаружены четыре трупа. По предварительной информации, пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.