Четыре человека погибли при пожаре в Самарской области

Четыре человека погибли при пожаре в дачном доме в Шигонском районе Самарской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Следователи установили, что пожар произошел в ночь на 1 мая, он унес жизни трех пожилых женщин и одного мужчины.

Прокуратура инициировала проверку, в ходе которой правоохранители дадут оценку действиям ответственных лиц.

«Работу правоохранительных органов на месте происшествия координирует прокурор Шигонского района Ильдар Вальшин», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее на востоке Москвы загорелось четырехэтажное здание, при пожаре никто не пострадал.