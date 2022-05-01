01 мая 2022, 08:07
Четыре человека погибли при пожаре в Самарской области
Прокуратура сообщила о гибели четырех человек в пожаре в дачном доме в Самарской области
Четыре человека погибли при пожаре в дачном доме в Шигонском районе Самарской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Следователи установили, что пожар произошел в ночь на 1 мая, он унес жизни трех пожилых женщин и одного мужчины.
Прокуратура инициировала проверку, в ходе которой правоохранители дадут оценку действиям ответственных лиц.
«Работу правоохранительных органов на месте происшествия координирует прокурор Шигонского района Ильдар Вальшин», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее на востоке Москвы загорелось четырехэтажное здание, при пожаре никто не пострадал.