Происшествия 20 февраля 2023, 18:27 Четыре человека погибли при пожаре в Ростовской области МЧС по Ростовской области: в результате пожара в Новочеркасске погибли четыре человека РИА «Новости»

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Днем 20 февраля в Новочеркасске случился пожар, рассказали в МЧС по Ростовской области. Огонь уничтожил жилой флигель. На месте происшествия обнаружили тела четырех человек, сообщил ТАСС.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 16:05 по московскому времени. В доме 45 на улице Пушкинской загорелся жилой флигель. Прибывшие по адресу спасатели обнаружили тела четырех человек. Спустя несколько минут пожарные ликвидировали пламя, охватившее четыре квадратных метра.

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В областном МЧС добавили, что пожар тушили 25 человек, отправившихся на девяти единицах техники. Правоохранители выясняют обстоятельства ЧП. По предварительной информации, причиной пожара мог стать перекал печи.

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В ночь на 20 февраля загорелась квартира в многоэтажном доме на Носовихинском шоссе в Реутове. Прибывшие спасатели эвакуировали 30 жильцов и принялись тушить пламя. Справиться с ним удалось примерно через час. Жертвой пожара стал 25-летний мужчина. Правоохранители устанавливают его личность и выясняют причины возгорания.