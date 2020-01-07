Четыре человека погибли при пожаре в Подмосковье

Бытовки сгорели на территории тепличного комплекса в деревне Нестерово в Раменском районе Подмосковья. В результате ЧП погибли четыре человека. Об этом «360» сообщили в МЧС Московской области.

«Общая площадь пожара составила 240 квадратных метров. После того как огонь потушили, были обнаружены тела четырех человек. Их личности сейчас устанавливают. Сигнал о возгорании поступил в 05:07. В 06:05 пожарные ликвидировали открытое горение», — рассказал собеседник.

Информации о точной причине пожара пока нет. Все обстоятельства инцидента сейчас выясняют специалисты.