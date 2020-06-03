Четыре человека погибли при пожаре в петербургской девятиэтажке. Видео

В Санкт-Петербурге произошел пожар в девятиэтажном доме. С огнем более 20 человек боролись около часа. В сгоревшей квартире нашли погибших.

Информация о возгорании в Выборгском районе поступила в ночь на 3 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Пламя полыхало в доме 25 по Выборгскому шоссе. Загорелась двухкомнатная квартира. Площадь пожара составила 18 квадратных метров. В 02:16 его ликвидировали. Спасатели обнаружили в сгоревшем помещении тела четырех погибших. Детей среди нет, уточнило РИА «Новости». К тушению огня привлекли семь единиц техники от МЧС и 22 человека личного состава. Причины возгорания устанавливаются.