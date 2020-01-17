Четыре человека погибли при пожаре в Ивановской области

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в городе Вичуга Ивановской области. По словам спасателей, детей среди погибших нет.

В пресс-службе ивановского управления МЧС рассказали, что пожар произошел в 01:25 17 января в частном доме на улице Клубная в Вичуге. Пожарные прибыли через три минуты после сигнала. В 02:05 они локализовали огонь, а в 02:10 ликвидировали пожар.

«Погибли четыре человека. Это взрослые. По предварительной информации, детей нет. Личности погибших устанавливаются», — сказали ТАСС в региональном главке МЧС.

В результате пожара был поврежден дом площадью 100 квадратных метров. В тушении участвовали 17 человек и шесть единиц техники.