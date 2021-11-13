Четыре человека погибли при пожаре в хозпостройке в Солнечногорске

Жизни четырех человек унес крупный пожар в Солнечногорске. Возгорание возникло в хозяйственной постройке на улице Прибережная.

Огонь практически полностью уничтожил строение. В результате ЧП погибли четыре человека, еще два пострадали, сообщили в прокуратуре Московской области.

В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства возникновения возгорания, а также дана оценка выполнению требований законодательства.

В ГУ МЧС по Московской области уточнили, что получили сообщение о пожаре в 10:27, в 11:40 пожарные смогли локализовать огонь на площади 200 квадратных метров, а в 14:29 возгорание ликвидировали полностью. На месте работали 33 человека и 10 единиц техники.