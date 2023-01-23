Происшествия 23 января 2023, 13:46 Четыре человека погибли при пожаре в доме в Забайкалье

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Возгорание жилого дома произошло в ночь на понедельник в поселке Карымское в Забайкальском крае. В результате пожара погибли трое взрослых и один ребенок, сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на региональную пресс-службу ГУ МЧС.

По предварительным данным, огонь охватил одноквартирный дом. По прибытии на место происшествия спасателей, здание уже было полностью задымлено.

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В ходе ликвидации пожара спасателями были найдены тела трех взрослых, ребенка обнаружили с признаками жизни. Его передали медикам, однако от полученных ранений несовершеннолетний скончался в медучреждении.

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