23 января 2023, 13:46
Четыре человека погибли при пожаре в доме в Забайкалье
Возгорание жилого дома произошло в ночь на понедельник в поселке Карымское в Забайкальском крае. В результате пожара погибли трое взрослых и один ребенок, сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на региональную пресс-службу ГУ МЧС.
По предварительным данным, огонь охватил одноквартирный дом. По прибытии на место происшествия спасателей, здание уже было полностью задымлено.
Реклама
В ходе ликвидации пожара спасателями были найдены тела трех взрослых, ребенка обнаружили с признаками жизни. Его передали медикам, однако от полученных ранений несовершеннолетний скончался в медучреждении.
Реклама
Пожары
Реклама
Реклама