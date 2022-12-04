Происшествия 04 декабря 2022, 03:59 Четыре человека погибли при пожаре в доме в Оренбурге ГУ МЧС: в Оренбурге четыре человека погибли при пожаре в частном доме РИА «Новости»

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В ночь на 4 декабря в частном доме на улице 374 км в Оренбурге произошел пожар. Спасатели обнаружили в здании тела четырех человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области.

«Первыми прибывшим подразделениями было установлено, что происходит горение жилого дома по всей площади. Звеньями газодымозащитной службы было обнаружено четверо погибших», — сказал собеседник агентства.

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Пожар произошел в одноэтажном здании. В ликвидации последствий возгорания участвуют более 20 спасателей, задействовано 9 единиц спецтехники. Личности погибших, а также обстоятельства их смерти устанавливаются. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

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Накануне сообщалось о пожаре в здании, расположенном на Цветном бульваре, 2 в Москве. Посетители ресторана Folk самостоятельно эвакуировались до приезда сотрудников МЧС.