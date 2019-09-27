Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Тамбовской области

В Тамбовской области при пожаре в частном доме погибли четыре человека, среди них один ребенок. Огнем, как сообщили спасатели, разрушило половину здания.

Пожар произошел в селе Дмитриевщина Рассказовского района. Сообщение о возгорании поступило к спасателям в 02:54 27 сентября, горел деревянный одноэтажный дом площадью 100 квадратных метров. Как сообщили в тамбовском управлении МЧС, огонь полностью потушили в 03:41.

«В результате пожара сгорела крыша по всей площади. Есть пострадавшие: двое мужчин 1965 года рождения, одна женщина 1965 года рождения, один ребенок 2015 года рождения», — сообщили в МЧС.

По данным «Интерфакса», в результате пожара частично обрушилась половина дома.

Тушили огонь пять человек и две единицы техники.