24 мая 2023, 18:41
Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Башкирии
Возгорание частного дома произошло в селе Старокучурбаево Благоварского района Башкирии. Жертвами пожара стали четыре человека, в том числе ребенок, сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на ГУ МЧС России по республике.
По предварительным данным, пламя охватило жилой дом, сарай и баню. Общая площадь возгорания составила 79 квадратных метров.
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Как сообщили «Новые известия», в ходе ликвидации пожара спасатели обнаружили тела троих взрослых и ребенка.
Пожары
Башкирия
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