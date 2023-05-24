Происшествия

24 мая 2023, 18:41

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Башкирии

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Возгорание частного дома произошло в селе Старокучурбаево Благоварского района Башкирии. Жертвами пожара стали четыре человека, в том числе ребенок, сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на ГУ МЧС России по республике.

По предварительным данным, пламя охватило жилой дом, сарай и баню. Общая площадь возгорания составила 79 квадратных метров.

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Как сообщили «Новые известия», в ходе ликвидации пожара спасатели обнаружили тела троих взрослых и ребенка.

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Башкирия

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