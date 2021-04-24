Четыре человека погибли при пожаре в Башкирии

В Башкирии при пожаре сгорела семья — двое взрослых и двое детей. Организована доследственная проверка. Причины случившегося устанавливаются, сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

Информация о возгорании в доме по улице Гоголя в городе Ишимбай поступила поздно вечером 24 апреля. Огонь полыхал в одноэтажном доме на площади в 35 квадратных метров. Около 01:29 (23:29 — по московскому времени) пожар полностью ликвидировали.

«К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружено четверо погибших: мужчина, женщина и двое детей», — уточнили в ведомстве.

К тушению пожара привлекли 25 человек и девять единиц техники. Сейчас на месте происшествия работают следователи, идет доследственная проверка.

На пожарище выезжал начальник ГУ МЧС РБ Марат Латыпов. По данным СМИ, погибли 39-летний мужчина, 49-летняя женщина, 12-детний мальчик и трехлетняя девочка.

Республиканский Следком сообщил, что после осмотра места происшествия будут назначены судебные экспертизы для установления причин смерти погибших и причины пожара.