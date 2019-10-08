Четыре человека погибли при попытке сделать селфи в Индии
Молодожены вместе с родственниками решили сделать селфи на фоне дамбы в индийском штате Тамилнад. Однако все закончилось гибелью четырех человек. Об этом сообщил сайт Argumenti.ru со ссылкой на Times of India.
Жених Прахбу, его невеста Ниведита решили вместе с родственниками сделать эффектный снимок возле дамбы. Во время процесса пять человек упали в воду, в том числе невеста. Тогда Прахбу прыгнул в воду и спас одну из родственниц. Невеста и три члена семьи утонули, сообщил сайт «Свободная Пресса».
Тела погибших доставили в морг. Обстоятельства случившегося устанавливаются.