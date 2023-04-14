Происшествия 14 апреля 2023, 22:32 Четыре человека погибли при обстреле ВСУ Ясиноватой Пушилин: ВСУ обстреляли жилые кварталы в ДНР, в Ясиноватой четыре погибших РИА «Новости»

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Украинские боевики открыли огонь по территории Донецкой Народной Республики. В результате атаки в Ясиноватой погибли четыре человека, еще 10 получили ранения, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Четыре погибших и 10 раненых, среди которых семилетняя девочка», — написал он.

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Власти, по словам Пушилина, держат ситуацию с оказанием помощи пострадавшим на контроле. На месте ЧП уже работают экстренные службы.

Врио главы ДНР подчеркнул, что ВСУ усилили обстрел республики в праздничные дни. На это указали многие местные жители.

Утром 14 апреля ВСУ атаковали Донецк. В общей сложности националисты выпустили 10 снарядов из реактивной системы залпового огня. В зоне поражения оказался Петровский район города. Украинские военные вели обстрел со стороны населенного пункта Максимильяновка.

По Куйбышевскому району Донецка выпустили семь снарядов. Под огнем со стороны украинских солдат оказался и Киевский район города, где зафиксировали пять прилетов. Били украинские националисты снарядами 155-миллиметрового калибра.