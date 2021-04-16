Четыре человека погибли при лобовом столкновении в ХМАО

В ночь на 16 апреля произошло лобовое столкновение двух машин с последующим возгоранием в Ханты-Мансийском автономном округе. результате погибли четыре человека.

Авария произошла в 01:47 по местному времени на 28 километре автодороги «Советский-Зеленоборкс», сообщили в МВД по ХМАО.

«По предварительным данным, автомобиль „HYUNDAI TUCSON“, зарегистрированный на 47-летнюю жительницу поселка Коммунистический и грузовой автомобиль „Hino Dutro“, принадлежащий 31-летнему жителю Челябинской области совершили лобовое столкновение», — сообщили на сайте ведомства.

Источник фото: МВД по ХМАО

После столкновения автомобили загорелись. В результате погибли четыре человека, личности которых устанавливаются.

Причины дорожно-транспортного происшествия станут известны после расследования.

Во Владивостоке 16 апреля машина скорой помощи столкнулась с Toyota Aqua. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека.